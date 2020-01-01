Сплит системы
Наш интерфейс прост, понятен в использовании для каждого и сложностей при работе с ним уж точно не возникнет. Чтобы купить Сплит системы, вам необходимо выполнить всего несколько простых действий: зайти на нашу официальную страничку, ознакомится с характеристиками, описанием, отзывами покупателей, оформить заявку на приобретение выбранного товара. Продажа осуществляется по всей территории Краснодарского края и республику Адыгея. Доставим покупку в указанное вами место и время, что станет бонусом. Также вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе. А через день после оплаты, наши мастера проведут установку кондиционера.