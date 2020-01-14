Интернет-магазин сплит систем «Split 93»

Купить сплит систему - сплит-системы «Split 93» Краснодар
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Чистка сплит систем Hisense Краснодар
Чистка сплит систем Hisense Краснодар

Не всегда есть необходимость вызывать мастера, ведь вы сами можете привести сплит систему в порядок. Как часто будет производиться чистка загрязненных фильтров, зависит от запыленности и задымленности помещения. На фильтрах сплит систем в некоторых помещениях даже после года эксплуатации практически нет пыли.

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Монтаж сплит систем (кондиционера) Haier
Монтаж сплит систем (кондиционера) Haier

Если вы обратитесь к нам, то все заботы по этой части будут возложены на опытных специалистов с нужной базой знаний и набором профессиональных инструментов, сплиты в Краснодаре — это наша работа. Также они помогут определить правильное местоположение блоков, чтобы обеспечить максимальную практичность и эффективность системы.

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Техническое обслуживание сплит системы Ballu
Техническое обслуживание сплит системы Ballu

При этом будет сделана комплексная диагностика неисправностей вашей системы. Преимуществом обслуживания нашими специалистами является не только экономия вашего времени, но и гарантированное качество работы, а также гарантированный срок работы системы в послеремонтный период.

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Обслуживание сплит системы Electrolux
Обслуживание сплит системы Electrolux

Фреон – это кровь сплит-системы, который жизненно нужен для работы климатического оборудования. Чтобы заправить холодильное оборудование качественно и с гарантией, необходимо провести его диагностику устранение утечки фреона. Не забываем что нормируемая утечка фреона 5 – 6 % в год.

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Обслуживание сплит систем и кондиционера Toshiba
Обслуживание сплит систем и кондиционера Toshiba

Когда вовремя производится  обслуживание кондиционера, не только увеличивается срок эксплуатации устройства, но и сохраняется ваше здоровье (это исключает появление аллергии и других заболеваний). Чистка предупреждает развитие грибков и плесени в системе кондиционирования.

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Техническое обслуживание кондиционеров Centek
Техническое обслуживание кондиционеров Centek

Выполнить чистку теплообменника. Для этого специальным антибактериальным средством или аэрозолем обработать все внутренние поверхности (как теплообменника, так и ионизатора, испарителя). Затем произвести сборку в обратном порядке. Обычно такой самостоятельной периодической чистки достаточно для нормальной работы кондиционера.Обслуживание кондиционеров Centek быстро и недорого!

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Хиты и новинки
Отзывы: 0
Сплит система MDV MDSA-07HRN1 / MDOA-07HN1

Купить сплит систему «Сплит система MDV MDSA-07HRN1 / MDOA-07HN1» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

24 500руб
21500 В наличии
21 500руб
Отзывы: 0
Сплит система TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O

Купить сплит систему «Сплит система TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

22 400руб
19800 В наличии
19 800руб
Отзывы: 0
Сплит система QuattroClima QV-NA07WA/QN-NA07WA

Купить сплит систему «Сплит система QuattroClima QV-NA07WA/QN-NA07WA» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

18 200руб
16300 В наличии
16 300руб
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER

Купить сплит систему «Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

31 878руб
26500 В наличии
26 500руб
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65A07

Купить сплит систему «Сплит система Centek CT-65A07» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

18 678руб
14500 В наличии
14 500руб
Отзывы: 0
Сплит-система Lessar LS-HE07KRA2/LU-HE07KRA2

Купить сплит систему «Сплит-система Lessar LS-HE07KRA2/LU-HE07KRA2» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

28 478руб
22500 В наличии
22 500руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSWI-07HN1/EP/15Y

Купить сплит систему «Сплит-система Ballu BSWI-07HN1/EP/15Y» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

26 478руб
22500 В наличии
22 500руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSPRI-07HN1

Купить сплит систему «Сплит-система Ballu BSPRI-07HN1» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

30 478руб
25300 В наличии
25 300руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSO-07HN1_19Y / 20Y

Купить сплит систему «Сплит-система Ballu BSO-07HN1_19Y / 20Y» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

20 478руб
13700 В наличии
13 700руб
Отзывы: 0
Сплит система Electrolux EACS-07 HFE/N3

Купить сплит систему «Сплит система Electrolux EACS-07 HFE/N3» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

20 100руб
16900 В наличии
16 900руб
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Отзывы: 0
Сплит система Newtek NT-65R07

Купить сплит систему «Сплит система Newtek NT-65R07» в Краснодаре. Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем.

13 900руб
10900 В наличии
10 900руб
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Техническое обслуживание сплит системы Carrier

Оптимальный микроклимат в квартире, доме способствует хорошей активности при выполнении домашних повседневных дел, а также здоровому и полноценному сну. Правильная эксплуатация и вовремя проведенная очистка сплит системы влияет и на потребление электроэнергии, сокращая ее расход, что, в свою очередь, экономит ваши денежные средства.

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Жара и беременность: как сохранить здоровье?

Сон для беременной – важная составляющая отсутствия осложнений в послеродовой период. Если женщина плохо спит, могут начаться преждевременные роды, а сам ребенок не наберет нужного веса. Но в жару спать сложно. Оптимальную температуру обеспечивает кондиционер.

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Выбор кондиционера: классика или инвертор?

И большую стоимость обещают компенсировать меньшими затратами в процессе эксплуатации, а также комфортом в использовании, так как подобные машины издают меньше шума. Но не будет ли переплата при покупке слишком серьезной? Попробуем рассмотреть, когда же инверторный тип кондиционера действительно выгоднее.

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Сплит система с полезным подарком

Магазин «Split 93» решил этой весной порадовать своих покупателей акцией с полезным подарком. Только в марте, апреле и мае 2019 года при покупке кондиционеров или сплит-систем производства фирмы «Centek» клиент получает комплект съемных фильтров.

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Чистка кондиционеров и сплит систем

Оптимальный микроклимат в квартире, доме способствует хорошей активности при выполнении домашних повседневных дел, а также здоровому и полноценному сну. Правильная эксплуатация и вовремя проведенная очистка сплит системы влияет и на потребление электроэнергии, сокращая ее расход, что, в свою очередь, экономит ваши денежные средства.

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Монтаж кондиционеров (сплит систем)

Если вы обратитесь к нам, то все заботы по этой части будут возложены на опытных специалистов с нужной базой знаний и набором профессиональных инструментов, сплиты в Краснодаре — это наша работа. Также они помогут определить правильное местоположение блоков, чтобы обеспечить максимальную практичность и эффективность системы.

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Кондиционеры Centek модельный ряд 2020

Наш интернет-магазин может себе позволить проведение распродажи в связи с тем, что работает напрямую с производителем из Китая – брендом №1! Никаких посредников и переплат! Звоните нам, пока не поздно, и мы поможем вам максимально быстро инверторные сплит-системы купить недорого.

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Сплит система Ballu серии Vision Pro — Обзор!

Одной из характерных черт модельного ряда фирмы является небольшие габариты кондиционера и его стильный дизайн, фото  кондиционер ballu можно посмотреть на главной странице. В комплект к этим характеристикам стоит добавить высокую мощность работы аппарата и его эргономичность.

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Отзывы
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Гриша Мальцев
Гриша Мальцев

Спасибо, Split 93, за мою новую сплит систему. Это действительно крутая вещь, особенно в разгар лета. Раньше вообще не видел смысла покупать такой аппарат, ведь есть же старые добрые вентиляторы и тп., но благо жена уговорила приобрести. Теперь очень доволен, работает наш дужок каждый день без остановки, и моем мы его у этой компании каждое лето, спасибо!

Лола Кормина
Лола Кормина

Кондиционер, который я купил в этой компании прямо обдувает нас качеством. Стоит он реальную цену, поэтому его может позволить себе даже небогатый студент. Но даже за такие деньги кондиционер меня радует. Достаточно экономный, от него в квартире никакого запаха, имеет удобный пкульт, с которым может разобраться даже ребёнок.Спасибо компании Сплит 93!!

Пётр Архипенко
Пётр Архипенко

В этом году первый раз провёл мойку сплит Мой кондиционер перестал работать, тем самым подводил меня в жаркие дни. Вызвали ребят из компании Сплит 93 и они быстренько починили пой кондиционер. Теперь работает как новенький. После этой истории будем каждый год вызывать монтажников на мойку, чтобы не возникало последующих проблем!

Елизавета Краскова
Елизавета Краскова

Мой кондиционер вышел из строя и тогда я обратилась к уже проверенной компании Сплит 93!Ребята сделали всё как всегда быстро, чисто и незаметно! Теперь я не наблюдаю в кондиционере никаких отклонений от работы! Благодарю за то, что привели в порядок мой кондиционер!

Иван Тхорев
Иван Тхорев

Вот уже месяц меня радует мой мобильный кондиционер. Очень классная штука. Маленький, компактный, прохладительный. Везде его с собой тоскаю. Он со мной ездит в машине, на работу, так как там приходится париться. Превосходит все вентиляторы - незаменимая вещь!

Антон Лебедев
Антон Лебедев

У нас большой офис, в который в летние будни превращается в баню. С начальством решили приобрести кондиционер и по многочисленным светам обратились в Сплит 93. У нас огромное помещение, но не смотря на это наш новый Хаер охлаждает нас за 3-4 минуты и поддерживает температуру круглосуточно. В последнее время начал замечать ,что продуктивность нашего офиса начала возрастать в разы...

Интернет-магазин сплит систем «Split 93»

Сплит система – это то, без чего наша жизнь в летний зной и зябкое межсезонье мрачнеет или же вообще не возможна. А для людей, которым посчастливилось жить на юге страны, он словно оазис среди пустыни, дарующий блаженство в жаркие деньки. Но еще совсем недавно купить сплит систему могли только состоятельные люди или же крупные компании. Однако конкуренция – серьезная вещь. И когда на рынке климатической техники появились мы – «Split 93» – каждый получил возможность приобрести кондиционер, цена которого не ударит по кошельку.
Мы занимаемся не только продажей климатической техники, но и ее установкой, обслуживанием и консультациями клиентов. И неважно, в каком городе находится наш клиент. География «Split 93» широка: Анапа, Горячий Ключ, Геленджик, Сочи, Тамань, Ейск и не только.

Низкие цены оптовые поставки ведущих фирм-производителей

Наш интернет-магазин работает с 2004 года и завоевал за это время доверие многих, благодаря качественно выполненной работе и тому, что у нас всегда можно купить самые недорогие сплит системы и кондиционеры в Краснодаре. Мы с пониманием относимся к тем клиентам, которых пугает дешевизна, и готовы их успокоить.
Причина низкой цены – оптовые поставки от ведущих фирм-производителей, поставляющих нам дешевые сплиты в Краснодар. К примеру, у покупателей, желающих сэкономить, но не на качестве, пользуются спросом такие марки, как: Centek, Ballu, Electrolux, Hitachi, Mitsubishi, Panasonic, Samsung, Lessar и др. Наши сотрудники – ваши первые помощники в случае, когда вы не знаете, какую сплит систему выбрать. Но особой популярностью пользуются те модели, которые могут как нагревать воздух помещения, так и охлаждать его. Наш магазин сплит систем располагает и таким товаром.

Распродажи акции и скидки

Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем в Краснодаре. При этом можно кондиционеры, как правило, выбрать на любой вкус и цвет.
Заходите в каталог и выбирайте недорогие сплит системы любого типа:
• Настенные кондиционеры для дома;
• Напольно-потолочные сплит-системы для бизнеса;
• Кондиционер канального типа;
• Колонные кондиционеры для магазинов;
• Мобильный кондиционер для дачи.
Не знаете, какой лучше – скорее звоните нам. Контакты есть в соответствующем разделе сайта.

Установка сплит систем

Недорого купить сплит систему в Краснодаре – это лишь полдела. А как же установка? Неужели вы хотите взвалить на себя все проблемы, связанные с монтажом? Конечно, если рядом есть опытные люди, у которых имеется соответствующее дорогостоящее оборудование, то можно справиться и своими силами. В противном случае вам не обойтись без профессионалов Split 93. Ведь они точно определят, как, какими инструментами и в каком месте должна осуществлять установка сплит систем. А значит, клиенту не придется платить за ремонт кондиционеров, вследствие поломки из-за некачественного монтажа, или же за его неэффективную работу.

5 бонусов за покупку

Обратившись к нам, вы получите 5 бонусов:
1. Купить сплит-системы в Краснодаре по самой выгодной на данный момент цене в регионе.
2. Заказать качественную установку кондиционеров у профессионалов своего дела. Цена монтажа фиксированная, а место приобретения оборудования не имеет значения.
3. Бесплатно произвести замену кондиционера или его ремонт в течение гарантийного срока – до 5 лет, в зависимости от бренда.
4. Приобрести кондиционеры, сплит системы в Краснодаре с установкой в любое подходящее для вас время. И никаких «подождите»!
5. Быть уверенным в своем выборе. За годы нашей работы мы продали и установили тысячи кондиционеров, и все они работают без нареканий.
Долой все рассуждения, прекращайте терзать Гугл и Яндекс – все, что вам нужно для создания оптимального микроклимата, вы уже нашли. Просто свяжитесь с менеджерами «Split 93» по телефону +7(918)111-8-333

Борис г. Краснодар сделал заказ:
Установка кондиционера — 2 шт.
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по г.Краснодар