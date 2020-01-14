Интернет-магазин сплит систем «Split 93»

Сплит система – это то, без чего наша жизнь в летний зной и зябкое межсезонье мрачнеет или же вообще не возможна. А для людей, которым посчастливилось жить на юге страны, он словно оазис среди пустыни, дарующий блаженство в жаркие деньки. Но еще совсем недавно купить сплит систему могли только состоятельные люди или же крупные компании. Однако конкуренция – серьезная вещь. И когда на рынке климатической техники появились мы – «Split 93» – каждый получил возможность приобрести кондиционер, цена которого не ударит по кошельку.

Мы занимаемся не только продажей климатической техники, но и ее установкой, обслуживанием и консультациями клиентов. И неважно, в каком городе находится наш клиент. География «Split 93» широка: Анапа, Горячий Ключ, Геленджик, Сочи, Тамань, Ейск и не только.

Низкие цены оптовые поставки ведущих фирм-производителей

Наш интернет-магазин работает с 2004 года и завоевал за это время доверие многих, благодаря качественно выполненной работе и тому, что у нас всегда можно купить самые недорогие сплит системы и кондиционеры в Краснодаре. Мы с пониманием относимся к тем клиентам, которых пугает дешевизна, и готовы их успокоить.

Причина низкой цены – оптовые поставки от ведущих фирм-производителей, поставляющих нам дешевые сплиты в Краснодар. К примеру, у покупателей, желающих сэкономить, но не на качестве, пользуются спросом такие марки, как: Centek, Ballu, Electrolux, Hitachi, Mitsubishi, Panasonic, Samsung, Lessar и др. Наши сотрудники – ваши первые помощники в случае, когда вы не знаете, какую сплит систему выбрать. Но особой популярностью пользуются те модели, которые могут как нагревать воздух помещения, так и охлаждать его. Наш магазин сплит систем располагает и таким товаром.

Распродажи акции и скидки

Акции – то, к чему привыкли наши клиенты. И мы всегда рады их побаловать. Периодически наш магазин проводит распродажу сплит систем в Краснодаре. При этом можно кондиционеры, как правило, выбрать на любой вкус и цвет.

Заходите в каталог и выбирайте недорогие сплит системы любого типа:

• Настенные кондиционеры для дома;

• Напольно-потолочные сплит-системы для бизнеса;

• Кондиционер канального типа;

• Колонные кондиционеры для магазинов;

• Мобильный кондиционер для дачи.

Не знаете, какой лучше – скорее звоните нам. Контакты есть в соответствующем разделе сайта.

Установка сплит систем

Недорого купить сплит систему в Краснодаре – это лишь полдела. А как же установка? Неужели вы хотите взвалить на себя все проблемы, связанные с монтажом? Конечно, если рядом есть опытные люди, у которых имеется соответствующее дорогостоящее оборудование, то можно справиться и своими силами. В противном случае вам не обойтись без профессионалов Split 93. Ведь они точно определят, как, какими инструментами и в каком месте должна осуществлять установка сплит систем. А значит, клиенту не придется платить за ремонт кондиционеров, вследствие поломки из-за некачественного монтажа, или же за его неэффективную работу.

5 бонусов за покупку

Обратившись к нам, вы получите 5 бонусов:

1. Купить сплит-системы в Краснодаре по самой выгодной на данный момент цене в регионе.

2. Заказать качественную установку кондиционеров у профессионалов своего дела. Цена монтажа фиксированная, а место приобретения оборудования не имеет значения.

3. Бесплатно произвести замену кондиционера или его ремонт в течение гарантийного срока – до 5 лет, в зависимости от бренда.

4. Приобрести кондиционеры, сплит системы в Краснодаре с установкой в любое подходящее для вас время. И никаких «подождите»!

5. Быть уверенным в своем выборе. За годы нашей работы мы продали и установили тысячи кондиционеров, и все они работают без нареканий.

Долой все рассуждения, прекращайте терзать Гугл и Яндекс – все, что вам нужно для создания оптимального микроклимата, вы уже нашли. Просто свяжитесь с менеджерами «Split 93» по телефону +7(918)111-8-333